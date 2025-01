Między innymi z naszego kraju trafiają do Niemiec groźne fajerwerki - tzw. bomby kuliste. Cechują się dużą siłą wybuchu, co w Berlinie zakończyło się dramatem i wielu osobami rannymi, którzy trafili do szpitala. Część polityków wezwała do ostrzejszych kontroli importowanych towarów. Pojawił się też pomysł całkowitego zakazania fajerwerków u naszych zachodnich sąsiadów.