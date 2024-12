Bartłomiej Przymusiński w programie "Gość Wydarzeń"

- Bilans ośmiu lat Zbigniewa Ziobry to zapaść wymiaru sprawiedliwości - ocenił w "Gościu Wydarzeń" Bartłomiej Przymusiński. Zdaniem "Gościa Wydarzeń" to właśnie były minister sprawiedliwości doprowadził do obecnego rozchwiania poczucia bezpieczeństwa prawnego Polaków.