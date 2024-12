Papież Franciszek w drugim dniu świąt Bożego Narodzenia otworzył w symbolicznym geście Drzwi Święte w rzymskim więzieniu Rebibbia, aby okazać bliskość z więźniami w zainaugurowanym w Wigilię Roku Świętym, poświęconym nadziei. To pierwsze takie wydarzenie w historii.

Watykan. Papież Franciszek symbolicznie otwiera drzwi więzienia

To drugie Drzwi Święte otwarte przez Franciszka podczas tego Jubileuszu Kościoła. Rozpoczęło go otwarcie Drzwi Świętych w bazylice watykańskiej.

Papież przekroczył próg drzwi więzienia nie na wózku inwalidzkim, jak w bazylice Świętego Piotra, ale o własnych siłach.

"Chciałem, aby drugie Drzwi Święte były tutaj, w więzieniu. Chciałem, aby każdy z nas - czy jesteśmy tu w środku, czy na zewnątrz - miał możliwość otwarcia na oścież drzwi serca i zrozumienia, że nadzieja nie zawodzi" - powiedział Franciszek przed dokonaniem tego gestu.

Następnie w więziennej kaplicy odprawił mszę, w której uczestniczyło około 300 więźniów i strażników. W homilii mówił: "Nie można nigdy tracić nadziei. To jest moje przesłanie do was, do nas wszystkich, do mnie".

"Kiedy serce jest zamknięte, staje się twarde jak kamień, zapomina o czułości, także w najtrudniejszych sytuacjach; każdy z nas takie przeżywa" - dodał papież.

W mszy w więzieniu Rebibbia uczestniczył także włoski minister sprawiedliwości Carlo Nordio.

aba/ sgo / polsatnews.pl/PAP