Ostrzeżenie o sprawcy ataku w Niemczech było zgłoszone latem 2023 r. Przesłano je go Federalnego Urzędu ds. Migracji i Uchodźców. - Wskazówka została potraktowana poważnie - podkreślono w komunikacie. W piątek wieczorem samochód kierowany przez 50-letniego Dżawada z dużą prędkością wjechał w tłum ludzi na jarmarku bożonarodzeniowym w Magdeburgu. W ataku zginęło pięć osób, w tym 9-letnie dziecko.

Niemiecki Federalny Urząd ds. Migracji i Uchodźców (BAMF) twierdzi, że otrzymał ostrzeżenie o sprawcy ataku w Magdeburgu późnym latem 2023 r. za pośrednictwem mediów społecznościowych - podała w niedzielę agencja dpa. "Podobnie jak każda inna z licznych wskazówek, ta została potraktowana poważnie" - podkreślił BAMF.

Szef Federalnego Urzędu Kryminalnego (BKA) Holger Muench powiedział w w ZDF, że BKA otrzymał także ostrzeżenie o mężczyźnie z Arabii Saudyjskiej w listopadzie 2023 r. - Postępowanie zostało wszczęte również tutaj. Policja w Saksonii-Anhalcie również podjęła odpowiednie środki dochodzeniowe - zaznaczył.

Muench podkreślił, że mężczyzna "nie był znany z agresywnego zachowania". Jednak - jak zapowiedział - będzie to musiało zostać ponownie zweryfikowane, aby sprawdzić, czy władze niczego nie pominęły. - Mamy tu do czynienia z całkowicie nietypowym wzorcem i musimy go teraz spokojnie przeanalizować - oznajmił szef BKA.

Atak na jarmarku świątecznym w Magdeburgu. Sprawca został złapany

Podejrzany Taleb Abdul Dżawad pochodzi z Arabii Saudyjskiej i przybył do Niemiec w 2006 r. W mediach społecznościowych i wywiadach niedawno wysunął oskarżenia przeciwko niemieckim władzom, z których niektóre zostały sformułowane w niejasny sposób. Oskarżył je m.in. o to, że nie robią wystarczająco dużo, by zwalczać islamizm.

Po upublicznieniu swojego poparcia dla saudyjskich kobiet uciekających ze swojego kraju, napisał później na swojej stronie internetowej w języku angielskim i arabskim: "Moja rada: nie proś o azyl w Niemczech" - przekazała agencja dpa.

W piątek wieczorem samochód osobowy kierowany przez Dżawada z dużą prędkością wjechał w tłum ludzi na jarmarku bożonarodzeniowym w Magdeburgu we wschodnich Niemczech.

W ataku zginęło 5 osób, zaś 200 zostało rannych. Agencja dpa, powołując się na źródła policyjne, poinformowała wczesnym rankiem w niedzielę, że 50-latek ma trafić do aresztu. Motywem działania sprawcy mogło być niezadowolenie z tego, jak w Niemczech traktuje się uchodźców z Arabii Saudyjskiej - oświadczył w sobotę główny prokurator Magdeburga Horst Walter Nopens.