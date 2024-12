Fatalna pomyłka Amerykanów. Ostrzelali własny myśliwiec

Mieli kilka sekund na podjęcie decyzji i zakończyło się to poważnym błędem. Amerykańscy marynarze ostrzelali myśliwiec należący do... Stanów Zjednoczonych. Piloci w omyłkowo zaatakowanej maszyny zdążyli się katapultować i na szczęście obaj przeżyli. Do zdarzenia doszło w niebezpiecznym rejonie basenu Morza Czerwonego.