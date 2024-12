Atak w Przemyślu. Kobieta została postrzelona

Do szpitala trafiła kobieta, która w sobotę została postrzelona w Przemyślu. Mężczyzna, który miał oddać co najmniej jeden strzał, został schwytany - służby ustalają motywy jego działania. Policja wykluczyła, by ta sprawa była powiązana ze strzelaniną, do której doszło dzień wcześniej nieopodal tego miasta.