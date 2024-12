Tragedia na Podlasiu. Nie żyje trzech nastolatków

Trzy osoby zginęły w wypadku, do którego doszło w wyniku czołowego uderzenia samochodu osobowego w drzewo na wysokości miejscowości Nowowola - poinformowała Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Sokółce. Czwarta osoba trafiła do szpitala. Ofiary i poszkodowany to nastolatkowie.