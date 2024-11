Dwie osoby, które w karetce pogotowia próbowały wwieźć na warszawski stadion środki pirotechniczne, usłyszały zarzuty. 21-latkowi, który kierował pojazdem oraz jego 52-letniej pasażerce może grozić do pięciu lat pozbawienia wolności. Nie przyznają się do winy, a mężczyzna przekonuje, że nie wiedział, co znajdowało się w torbach.