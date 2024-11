Ukraiński wywiad podejrzewa, że Rosja szykuje się do ofensywy na Zaporoże - ustalił "The Economist". W rozmowie z brytyjskim tygodnikiem anonimowy przedstawiciel ukraińskiego wywiadu, powiedział, że wkrótce do walki może zostać tam rzuconych około 130 tys. rosyjskich żołnierzy.