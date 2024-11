Synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Ewa Łapińska poinformowała, że w niedzielę niemal w całej Polsce będzie pochmurnie. Kolejne dni przyniosą stopniową poprawę pogody; będzie coraz więcej przejaśnień i rozpogodzeń, choć niewykluczone są także miejscowe, silne porywy wiatru i gołoledź.

W niedzielę na wschodzie i południowym wschodzie Polski pojawią się opady śniegu, które stopniową będą przechodzić w opady deszczu, natomiast w centrum, na zachodzie i południu wystąpią jedynie opady deszczu. Na Podkarpaciu i w Małopolsce możliwa będzie mżawka, która, marznąc, będzie powodowała gołoledź.

- Do wieczora będzie tam niebezpiecznie i ślisko - ostrzegła synoptyk. Termometry wskażą od 2 st. C we wschodniej Polsce, ok. 4 st. C w centrum kraju, do 10 st. C na północnym zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, w górach porywisty. Najsilniej będzie wiało w Bieszczadach - tam porywy wiatru osiągną prędkość nawet 90 km/h.

Pogoda. Poniedziałek bez opadów

W nocy z niedzieli na poniedziałek we wschodniej Polsce możliwe opady deszczu, na pozostałym obszarze kraju pojawią się przejaśnienia i rozpogodzenia. Temperatura będzie się wahać od 0 st. C na wschodzie i w małopolskich i podkarpackich rejonach podgórskich, przez 3-4 st. C w centrum, do 9 st. C w zachodniej Polsce. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, w górach i nad morzem porywisty; w Bieszczadach będzie wiało do 55 km/h, a w Sudetach - nawet do 70 km/h. Na Wybrzeżu natomiast powieje z prędkością do 60 km/h.

- W poniedziałek w całym kraju będzie pogodnie - poinformowała synoptyk. Łapińska nie przewidziała opadów, jedynie miejscowe zachmurzenie na zachodzie i północy kraju. Temperatura wyniesie od 5 st. C w północno-wschodniej Polsce, przez ok. 10 st. C w centrum i na zachodzie, nawet do 15 st. C w południowej części kraju. Wiatr w dalszym ciągu słaby i umiarkowany, porywisty nad morzem i w rejonach podgórskich. Porywy osiągną tam prędkość odpowiednio 60 km/h i 90-110 km/h.

Prognoza pogody, poniedziałek. Mgły i szadź

Noc z poniedziałku na wtorek pogodna na przeważającym obszarze kraju, choć możliwe, że na północy i północnym zachodzie pojawi się więcej chmur, a w rejonach podgórskich możliwe także opady deszczu. Łapińska podkreśliła, że na Kielecczyźnie i w Małopolsce wystąpią marznące mgły osadzające szadź.

Temperatura wyniesie od minus 1 st. C na południu, 1 st. C na wschodzie, 3-4 st. C w centrum i 8 st. C na północy i zachodzie. Wiatr pozostanie słaby i umiarkowany, porywy możliwe nad morzem - do 55 km/h i w Bieszczadach - tam do 90 km/h.

an / PAP