Szwajcaria zakazała eksportu sprzętu wojskowego do Polski. W uzasadnieniu przekazano, że polski odbiorca "nie dotrzymał zobowiązań umownych" podjętych wobec producenta, bo zakupiona amunicja trafiła bez jego zgody do Ukrainy. Rząd szwajcarski podkreśla swoją neutralność. Eksport broni do krajów ogarniętych konfliktem zbrojnym jest niezgodny ze szwajcarskim prawem.