Gdyby wybory do Sejmu odbyły się w drugiej połowie listopada, KO uzyskałaby największe poparcie. Mimo wygranej, straciła ona 2 pkt. proc. w stosunku do ubiegłego sondażu. Na drugim miejscu znalazłoby się PiS z poparciem niewiele mniejszym od lidera, co zagwarantował wzrost poparcia o 6 pkt. proc. Która z innych partii także weszłaby do Sejmu?