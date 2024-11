Niecodzienne zdarzenie w Sułoszowej w Małopolsce. W rurze pod drogowym przepustem utknął starszy mężczyzna, którego znaleziono przypadkiem w związku z mającą miejsce nieopodal kolizją drogową. Jedną z ratujących go osób okazał się być strażak, który akurat odwoził do szkoły swoje dzieci. Senior został wydobyty po prawie trzech godzinach i trafił do szpitala.