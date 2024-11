Każdego roku bożonarodzeniowa magia w różnych zakątkach świata zamienia coraz więcej domów i ogrodów nie do poznania. Pojawiają się migocące światełka, kolorowe łańcuchy, figury reniferów i elfów. Wszystko jak w amerykańskim filmie. A w Polsce? Tu też można na chwilę przenieść się do świata z "Kevina samego w domu". Wystarczy wyjechać do Popowa.