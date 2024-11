W 2025 roku, zgodnie z planami Ministerstwa Obrony Narodowej, wezwanie na kwalifikację wojskową otrzyma około 230 tysięcy kobiet i mężczyzn w Polsce. Celem kwalifikacji jest określenie zdolności do pełnienia służby wojskowej oraz wprowadzenie nowych osób do ewidencji. Od 2010 roku w Polsce nie obowiązuje już służba wojskowa, jednak możliwe jest dobrowolne zgłoszenie się do służby ochotniczej.