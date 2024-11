"To prawdziwa odpowiedź zbrodniarza wojennego Putina dla wszystkich, którzy do niego ostatnio dzwonili i go odwiedzali" - ocenił szef ukraińskiego MSZ Andrij Sybiha. W ten sposób polityk zareagował na niedzielny zmasowany atak Rosji na Ukrainę. Nad ranem rakiety spadły m.in. w obwodach bezpośrednio graniczących z Polską - lwowskim i wołyńskim.