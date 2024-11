Białoruski aktywista namówił nauczycielki z Rosji do "patriotycznej akcji". Podając się za pracownika Kremla, zachęcił je do udziału w warsztatach, których celem miała być "ochrona" przed NATO. Rosjanki bez wahania zastosowały się do polecenia i przygotowały czapki z folii aluminiowej, jakoby chroniące przed satelitami. Na dodatek podzieliły się efektami swojej pracy w nagraniu.