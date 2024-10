- Deportacja się uda - ocenił w sobotę wiceminister spraw zagranicznych Władysław Teofil Bartoszewski. Chodzi o sprowadzenie do kraju zatrzymanego w piątek na Dominikanie Pawła Szopy. - Jest to decyzja czysto polityczna i Dominikana robiła to już wielokrotnie. Państwa nie chcą mieć na swoim terytorium osób oskarżonych o poważne przestępstwa - dodał.