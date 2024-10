Na terenie budowy metra na warszawskim Bemowie doszło do osunięcia się ziemi. - W związku ze zdarzeniem zamknięta została ulica Szeligowska - powiedział polsatnews.pl st. kpt. Wojciech Kapczyński ze stołecznej straży pożarnej. Utrudnienia potrwają co najmniej do środy, gdyż - jak dowiadujemy się u wykonawcy prac - konieczne może być chociażby zerwanie jezdni.