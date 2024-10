Wyniki losowania Lotto. Sprawdź wygrane liczby

Najnowsze wyniki Eurojackpot

Losowania odbywają się w każdy wtorek między 20:15 a 21:00 oraz w piątek między 20:00 a 21:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 22 października 2024 roku, to: 42, 2, 36, 50, 19

Dodatkowe liczby: 9, 4

W grze Eurojackpot typuje się 5 z 50 liczb oraz 2 z 12 liczb dodatkowych. Gra daje możliwość wygrania ogromnych kwot przy zakładzie kosztującym 12,50 zł.

Najbliższe losowanie Eurojackpot odbędzie się 29 października 2024 roku. Kumulacja na to losowanie wynosi aż 260 milionów złotych.

Mini Lotto - wyniki

Losowania Mini Lotto odbywają się codziennie o godzinie 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 25 października 2024 roku, to:

5, 19, 17, 36, 23

W grze Mini Lotto typuje się 5 liczb z 42 możliwych, a cena jednego zakładu wynosi 2 zł. Kumulacja na najbliższe losowanie wynosi pięćset tysięcy złotych.

Następne losowanie Mini Lotto odbędzie się 26 października 2024 roku.

Najwyższą wygraną w Mini Lotto do tej pory było 549 tysięcy złotych, zdobyte 12 października 2024 roku w Ełku.

Multi Multi – wyniki losowania

Losowania Multi Multi odbywają się codziennie o godzinie 14:00 i 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 25 października 2024 to:

Losowanie 1 (godz. 14:00): 30, 49, 35, 75, 39, 26, 46, 77, 70, 51, 17, 62, 72, 42, 24, 67, 23, 59, 79, 52. Liczba dodatkowa: 52

Losowanie 2 (godz. 22:00): 26, 74, 58, 71, 51, 64, 15, 45, 37, 24, 62, 41, 22, 9, 47, 70, 31, 57, 55, 68 Liczba dodatkowa: 68

W grze Multi Multi można obstawiać od 1 do 10 liczb z 80, a wygrane zależą od liczby obstawionych liczb oraz stawki. Grając za 2,50 zł, można wygrać nawet 25 milionów zł!

Najwyższą wygraną w Multi Multi do tej pory było 7,5 miliona zł, zdobyte 25 czerwca 2015 roku w Luboniu.

Wyniki losowania Kaskady

Losowania Kaskady odbywają się codziennie o godzinie 14:00 i 22:00. Ostatnie wylosowane liczby to:

Losowanie 1 (godz. 14:00) : 12, 11, 5, 14, 22, 23, 4, 20, 3, 17, 8, 13

: 12, 11, 5, 14, 22, 23, 4, 20, 3, 17, 8, 13 Losowanie 2 (godz. 22:00): 21, 5, 24, 22, 6, 15, 1, 18, 14, 12, 17, 4

W Kaskadzie gracz otrzymuje dwa zestawy liczb za jedyne 2 zł, a zasady gry nie przewidują samodzielnego wybierania liczb. Wygrane są stałe, a najwyższa wygrana wynosi 250 tysięcy złotych.

Wygrane liczby w Ekstra Pensji

Codziennie o godzinie 22:00 odbywają się losowania Ekstra Pensji. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania, które miało miejsce w środę, 25 października 2024 roku, to: 33, 21, 34, 13, 24 a liczba dodatkowa to: 3.

W Ekstra Pensji typujesz 5 liczb z 35 oraz 1 liczbę z 4, a minimalna stawka wynosi 5 zł. Główna nagroda to miesięczna pensja w wysokości 5 tysięcy złotych przez 20 lat.

Najwyższa wygrana w Ekstra Pensji padła 15 października 2017 roku w Warszawie i wyniosła 50 tysięcy złotych miesięcznie przez 20 lat.

Wyniki losowania Ekstra Premii

Losowania Ekstra Premii odbywają się codziennie, tuż po losowaniu Ekstra Pensji o godzinie 22:00. Ostatnie wylosowane liczby to: 7, 16, 9, 5, 29, a liczba dodatkowa: 4.

W grze Ekstra Premia uczestniczy się tymi samymi liczbami, które zostały wybrane na kuponie Ekstra Pensji. Nie trzeba skreślać dodatkowych liczb, ponieważ kupon automatycznie bierze udział w dwóch losowaniach: Ekstra Pensji oraz Ekstra Premii. Koszt udziału w Ekstra Premii to dodatkowe 1 zł do kuponu Ekstra Pensji.

Najwyższa możliwa wygrana w Ekstra Premii wynosi 100 tysięcy złotych, a wygrane są jednorazowe, w przeciwieństwie do miesięcznych wypłat w Ekstra Pensji.

Wyniki losowania Lotto

Losowania Lotto odbywają się trzy razy w tygodniu – we wtorki, czwartki oraz soboty o godzinie 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 24 października 2024 roku, to:

4, 42, 17, 20, 24, 5

Kumulacja w Lotto rośnie – do wygrania aż do 11 milionów złotych!

Nie przegap swojej szansy na wielką wygraną – kolejne losowanie już w sobotę, 26 października 2024 roku, o godzinie 22:00.

Wyniki dla Lotto Plus

Losowania Lotto Plus również odbywają się trzy razy w tygodniu – we wtorki, czwartki oraz soboty. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 24 października 2024 roku, to:

45, 24, 26, 5, 42, 27

Następne losowanie Lotto Plus odbędzie się we sobotę, 26 października 2024 roku o godzinie 22:00.

Gra Lotto ma 67 lat

Lotto, jedna z najstarszych i najpopularniejszych gier liczbowych w Polsce, ma już 67 lat. Powstało w 1957 roku i od tego czasu regularnie przyciąga miliony graczy. Zasady gry ewoluowały, ale główną ideą wciąż jest typowanie 6 liczb z 49. Pierwsze losowanie odbyło się 27 stycznia 1957 roku, a od tamtej pory Lotto zyskało status kultowej gry liczbowej

red. / Polsatnews.pl