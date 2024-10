Tajwański rząd podał we wtorek niektóre szczegóły swojego planu przygotowywanego na wypadek wojny z Chinami. Kraj co miesiąc ma dokonywać inwentaryzacji dostaw kluczowych produktów i upewniać się, że są one właściwie przechowywane. To stanowcza odpowiedź wyspy na eskalację konfliktu przez Pekin. Ten regularnie "grozi sąsiadowi palcem", organizując wokół niego wojskowe manewry.