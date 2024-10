Zacznie się za dwa tygodnie. Rosja otrzyma ogromne wsparcie

- 2,6 tys. żołnierzy zostanie wysłanych do obwodu kurskiego. Nie jest jasne, dokąd udadzą się pozostałe oddziały północnokoreańskie - powiadomił generał Kyryło Budanow. Zgodnie z jego informacjami, wojska Korei Północnej szkolą się obecnie we wschodniej Rosji do wojny z Ukrainą. - Będą gotowi 1 listopada - zapowiedział generał.