Tylko jedna partia ze wzrostem poparcia. Nowy sondaż

Gdyby wybory parlamentarne odbywały się w październiku, to wygrałaby je Koalicja Obywatelska - wynika z najnowszego sondażu. Drugie miejsce z niewielka stratą zajęłoby Prawi i Sprawiedliwość, a trzecie Konfederacja. Tylko jedno ugrupowanie odnotowało wzrost poparcia względem ostatniego badania.

Z najnowszego sondażu CBOS wynika, że gdyby wybory do parlamentu odbywały się w pierwszej połowie października, to wygrałaby je Koalicja Obywatelska z 29 proc. głosów (spadek o 3 pkt proc. względem poprzedniego badania).

Drugie miejsce zajęło Prawo i Sprawiedliwość, na które zagłosowałoby 28 proc. ankietowanych (spadek o 1 proc.).

Jedynie Konfederacja odnotowała wzrost poparcia o 2 pkt proc. i uplasowałaby się na trzecim miejscu, z 13 proc. głosów.

Sondaż poparcia dla partii politycznych. Spadek KO, wzrost Konfederacji

W badaniu czwarte miejsce - ex aequo - zajęły Lewica i Trzecia Droga. Oba ugrupowania mogą liczyć na 8 proc. głosów. Dla Trzeciej Drogi oznacza to spadek o 1 pkt proc., natomiast poparcie dla Lewicy pozostało bez zmian.

1 proc. badanych oddałoby głos na inną partię bądź ugrupowanie. Z kolei 14 proc. respondentów nie wie, na którą partię oddałby swój głos (wzrost o 4 pkt proc.).

ZOBACZ: Wybory prezydenckie. Rafał Trzaskowski deklasuje rywali w nowym sondażu

W wyborach udział wzięłoby 80 proc. uprawnionych do głosowania. Jest to wzrost o 3 pkt proc. w porównaniu do badania z pierwszej połowy września. 12 proc. respondentów nie zamierza wziąć udziału wyborach (spadek o 3 pkt proc.).

CBOS zwrócił uwagę, że wzrost deklarowanej frekwencji wyborczej oraz sytuacja powodziowa w południowo-zachodniej Polsce mogły mieć wpływ na odsetek niezdecydowanych respondentów.