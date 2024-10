Funkcjonariusze Straży Granicznej w Braniewie zatrzymali mężczyznę idącego po torach kolejowych w kierunku obwodu królewieckiego. Jak się okazało, był to imigrant z Mali, który rok temu przypłynął łodzią do Hiszpanii. 23-latek twierdził, że chce dostać się do Rosji i poprosić tam o azyl.