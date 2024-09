Blisko 60 tys. ludzi ewakuowano w Japonii z powodu powodzi, które wywołały katastrofalne ulewy. Kataklizm przyczynił się także do osunięcia i trzęsienia ziemi. Zniszczone są drogi i domy. Służby informują o co najmniej jednej ofierze i siedmiu zaginionych. Dla kilku regionów ogłoszono najwyższy poziom alarmu. Deszcze mają potrwać do niedzieli.