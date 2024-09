Nowy rok szkolny przynosi znaczące dla zmiany dla uczniów i nauczycieli. Podstawa programowa przeszła znaczące korekty. Jest w dużym stopniu odchudzona. Dotyczy to zarówno podstawówek, jak i szkół średnich oraz branżowych. Co już się zmieniło, a co ma się jeszcze zmienić od kolejnego roku szkolnego?