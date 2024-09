Cenniki na cmentarzach zaskakują. Różnice są kolosalne

Organizacja pogrzebu to nie tylko konieczność zmierzenia się z trudnymi doświadczeniami emocjonalnymi, ale także dużymi kosztami pochówku. Do wydatków związanych z kupnem trumny lub urny czy wykonaniem nagrobka, koniecznie należy też doliczyć opłaty cmentarne. Wbrew pozorom wcale nie są one niskie. Co więcej, zależą od kilku czynników.