44-latkę z Grecji skazano na trzy lata więzienia za wzniecanie pożarów. Kobieta robiła to, by obserwować strażaków przy pracy i z nimi flirtować - przekazały media. Podpalaczka ma zapłacić także grzywnę w wysokości tysiąca euro. To niejedyny przypadek celowego podkładania ognia w Grecji. Za podobne przestępstwo ukarano 51-letniego mężczyznę.