"W najbliższych dniach spodziewany jest atak na Izrael z terytorium innego państwa, prawdopodobnie z Jemenu" - podał w niedzielę "Times of Isarael". Według ustaleń mediów uderzenie mieliby przeprowadzić bojownicy Huti, co miałoby stanowić odpowiedź na lipcowy nalot na jemeński port Hodeida. Rano to libański Hezbollah przeprowadził zmasowany atak cele w Izraelu.