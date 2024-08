Ukraina i Rosja miały wysłać delegacje do Doha w celu wynegocjowania zawieszania broni w odniesieniu do "infrastruktury energetycznej", ale porozumienie stanęło pod wielkim znakiem zapytania po wejściu Ukraińców na terytorium obwodu kurskiego. Rozmowy, będące do tej pory tajemnicą, w których pośredniczyli Katarczycy, miały zostać przerwane.