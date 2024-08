Sekret tajemniczej tuby rozszyfrowany. Mistrzyni pokazała, co znajduje się w środku

Sława, pieniądze, uwielbienie i... złota tuba. Na to mogą liczyć medaliści igrzysk olimpijskich w Paryżu. Podczas gdy od lat atleci otrzymywali maskotki lub kwiaty, w tym roku organizatorów poniosła fanatazja. Jak daleko? To tajemnica, którą właśnie odkrywamy. Wiadomo, co znajduje się wśród podarunków dla mistrzów.