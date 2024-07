Uciążliwe upały, a do tego potężne wichury, ulewy i lokalne podtopienia. We wtorek przez Polskę przetacza się potężny front burzowy, przed którym ostrzegały RCB i IMGW. Najpoważniej sytuacja wygląda na południu kraju, gdzie żywioł mocno daje się we znaki. W sieci pojawiły się pierwsze relacje m.in. z zalanego Nowego Targu, Krakowa czy dolnośląskiej Oleśnicy.