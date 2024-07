Niemieccy policjanci wkroczyli do lokalnego kościoła w trakcie nabożeństwa. Chcieli porozmawiać z księdzem, który akurat odprawiał mszę. Duchowny źle zaparkował samochód, przez co właściciel zastawionego auta nie mógł odjechać do pracy. Sprawa przybrała jednak nieoczekiwany obrót, gdy okazało się, że parking jest własnością parafii, a zachowanie mundurowych nie spodobało się kościelnym hierarchom.