Burze mogą zniszczyć sprzęt AGD. Rozwiązań jest kilka

Burza to jedno z najbardziej spektakularnych zjawisk pogodowych. Grzmoty, błyskawice, silny wiatr - wszystko to budzi respekt i skłania do refleksji nad bezpieczeństwem naszego domu i domowników. Czy ręczne wyłączenie urządzeń AGD może zapewnić nieco wyższy poziom ochrony?