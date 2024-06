"W przypadku rosyjskiego ataku cała Europa może rozmieścić tylko 300 000 żołnierzy" - podał "Financial Times". Przez ostatnie dekady armie na kontynencie podlegały ciągłym redukcjom. To sprawia, że w przypadku konfliktu nie będą w stanie wystawić do walki odpowiednich sił. Jeden z ekspertów stwierdził, że należy "przekonać stronę rosyjską, iż na jej drodze stoi nie tylko polska armia".