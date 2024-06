Ostatni dzień roku szkolnego zakończył się dramatycznym incydentem w miejscowości Żukowo. 17-latek zaatakował nożem swoich znajomych ze szkoły. Do samego zdarzenia doszło w parku około godziny 9:00. Sprawcę ujęła policja i odprowadziła go na komendę. Trójka rannych nastolatków trafiła do szpitala.