Mija ostatni dzień, w którym można pobierać zaświadczenia o prawie do głosowania. Taki dokument umożliwi oddanie głosu w nadchodzących wyborach do Parlamentu Europejskiego w dowolnym miejscu, także za granicą lub na polskim statku. Czwartek to również ostatni dzień na zmianę miejsca głosowania i dopisanie do spisu wyborców w dowolnej gminie.