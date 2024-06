McDonald's stracił unijny znak towarowy Big Maca. Siedem lat temu irlandzka siecią fast foodów złożyła do sądu wniosek o odebranie znaku tłumacząc, że "Mak" nie używał znaku w odniesieniu do towarów i usług w UE w sposób nieprzerwany przez pięć lat, jak wymagają tego przepisy. Teraz Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej przychylił się do tej decyzji.