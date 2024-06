- Wolność i prawa obywatelskie są tymi wielkimi dobrami, których musimy wszyscy strzec. One nie są nam dane raz na zawsze - mówiła wicemarszałek Sejmu Monika Wielichowska.

A Bartosz Arłukowicz apeluje o frekwencję na wyborach do PE, która są w najbliższą niedzielę. - Abyśmy namówili naszych przyjaciół. Zawsze przed wyborami robię tak, że wyciągam telefon i po prostu dzwonię do wszystkich znajomych i przyjaciół. Jak wrócicie do domu, zróbcie to samo - namawia.