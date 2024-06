20-letni Polak został skazany na dożywocie za współudział w strzelaninie, do której doszło w ubiegłym roku w Szwecji. Miłosza O. uznano za winnego strzelania do przechodniów i spowodowania śmierci dwóch osób. Ponieważ nie ma szwedzkiego obywatelstwa, zostanie wydalony do Polski.