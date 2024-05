Prognozowany jest spadek temperatury powietrza w nadchodzących godzinach - przekazał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Do Polski napłynie mroźne, arktyczne powietrze. W związku z tym wydano ostrzeżenia przed przymrozkami. Temperatura przy gruncie może spaść nawet do -4 st. Celsjusza.

Synoptycy IMGW przekazali, że do Polski wróci fala zimna. W najbliższą noc prognozowane są przymrozki. Instytut wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia dla ponad połowy Polski. Alerty obowiązują centralny i wschodni rejon kraju - objęły takie miasta jak Gdańsk, Białystok, Warszawę czy Kraków.



Prawdopodobieństwo wystąpienia przymrozków w tych rejonach kraju szacowane jest na 80 proc. "Prognozowany jest spadek temperatury powietrza od 1 do -1 stopnia Celsjusza, przy gruncie od -3 do -4 st. C." - napisał IMGW.



Ostrzeżenia meteorologiczne obowiązują do godziny 6:30 w poniedziałek, o ile nie zostaną przedłużone.

Ostrzeżenia IMGW. Mogą wystąpić przymrozki

Zmiana pogody wynika z napływu arktycznego powietrza. W ubiegłą noc zaobserwowano także większy spadek temperatury.

"Nad obszar kraju kolejny dzień napływać będzie powietrze polarne morskie z domieszką arktycznego. Warunki biotermiczne zmienią się na bardziej kontrastowe względem ubiegłej doby z powodu większego spadku temperatury powietrza nocą" - przekazali synoptycy.



Niestety nie jest to dobra informacja dla rolników, ponieważ pora przymrozków może się wydłużyć.

Prognoza pogody na niedzielę. Może wystąpić deszcz

Zmiany będą widoczne już w niedzielę. Niebo poszarzeje, a wiatr przybierze na sile. Nad całą Polską prognozowane jest zachmurzenie małe i umiarkowane, jednak miejscami, szczególnie wieczorem może być duże.

W województwie dolnośląskim, śląski, opolskim, zachodniopomorskim i pomorskim mogą wystąpić przelotne opady deszczu. Z kolei na terenie województwa małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego - szczególnie na obszarach górzystych - może wystąpić deszcze ze śniegiem.