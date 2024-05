Gwałtowana fala upałów w prowincji Dong Nai w południowym Wietnamie doprowadziła do masowego wymierania ryb. Z 300-hektarowego zbiornika wodnego Song May rybacy i miejscowi rolnicy wyłowili już setki tysięcy martwych zwierząt.

Temperatury sięgające blisko 40 stopni Celsjusza panujące w kwietniu w południowym Wietnamie spowodowały ogromne problemy dla rolników i całego środowiska naturalnego. Lokalne media informują o ogromnych stratach i walce ze skutkami suszy, która w wielu miejscach doprowadziła do prawdziwej katastrofy.

Jak informują dziennikarze agencji AFP dramatycznie niski poziom wody w zbiorniku Song May, spowodowany wielotygodniowym brakiem deszczu, praktycznie uniemożliwił przeżycie w nim rybom.

- W ciągu ostatnich 10 dni nasze życie zostało odwrócone do góry nogami - mówi jedna z mieszkanek regionu, jednocześnie podkreślając, że zdechłe zwierzęta znajdujące się na powierzchni zaczynają się rozkładać, co powoduje wyjątkowo nieprzyjemny zapach.

ZOBACZ: Słynne wodospady wysychają. Ogłoszono stan wyjątkowy

Na miejscu stale pracują rolnicy, którzy starają się oczyścić zbiornik, jednak wydaje się to wręcz niemożliwe. W zbiorniku może się znajdować nawet 200 ton biologicznych odpadów, które należy wydobyć.

Susza w południowym Wietnamie. Dramat lokalnych rolników

Według informacji przekazywanych przez AFP sytuacja stała się dramatyczna nie tylko ze względu na martwe ryby, ale także na fakt, że woda z niemal wyschniętego zbiornika była dostarczana do upraw w dwóch dystryktach: Trang Bom i Vinh Cuu.

Władze miały podjąć próbę ratowania sytuacji, jednak nie przyniosły one oczekiwanych rezultatów. Początkowo planowano wpuścić do zbiornika dodatkową wodę, co miało uratować żyjące tam stworzenia. Decyzja została jednak zmieniona, w teorii na korzyść rolników, poprzez wypuszczenie pozostałej w zbiorniku wody na pola uprawne. W konsekwencji doprowadzono do niemal całkowitego wyschnięcia.

ZOBACZ: Zimbabwe. Naukowcy wiedzą, co zabiło dziesiątki słoni

Lokalni urzędnicy przekazali dziennikarzom, że w sprawie toczy się postępowanie wyjaśniające. Jednocześnie zapewniono, że podejmowane są działania, które mają doprowadzić do oczyszczenia zbiornika ze śniętych ryb.

mjo / Polsatnews.pl