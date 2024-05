Do tragedii w miejscowości Herby nie przyczyniły się osoby trzecie - wynika ze wstępnych ustaleń służb. W mieszkaniu odnaleziono ciało matki z dwojgiem chłopców. Na miejscu wciąż pracują śledczy, który będą wyjaśniać okoliczności tego zajścia.

- Obecnie mogę potwierdzić, że do śmierci matki i dwojga dzieci nie przyczyniły się osoby trzecie (…) Na miejscu zdarzenia w dalszym ciągu trwają czynności procesowe - powiedział PAP prok. Ozimek, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Częstochowie.

Jak dodał, w poniedziałek zapadnie decyzja o "formalnym wszczęciu śledztwa". - Wtedy też będziemy mogli poinformować w jakim kierunku będzie ono prowadzone - przekazał.

Herby. Rodzinna tragedia

W czwartek wieczorem w Herbach sąsiad odnalazł ciało kobiety oraz chłopców w wieku 4 i 5 lat. Do mężczyzny wcześniej zadzwonił zaniepokojony ojciec, który nie mógł dodzwonić się do żony. Do tragedii doszło w Herbach

- Mąż denatki zadzwonił do mężczyzny z prośbą, aby poszedł do ich mieszkania, ponieważ od dłuższego czasu nie mógł skontaktować się ze swoją rodziną - przekazała Interii asp. szt. Monika Wacławek, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu.

Oględziny miejsca zdarzenia oraz ciał odbyły się pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Lublińcu. Na miejscu był także obecny biegły z zakresu medycyny sądowej. Ciała zostały zabezpieczone, a po weekendzie ma się odbyć sekcja zwłok.

Ojciec dzieci został objęty opieką psychologiczną. Trwa wyjaśnianie okoliczności rodzinnej tragedii.