W elitarnym rosyjskim kurorcie Krasnaja Polana pod Soczi ma powstawać 19. rezydencja Alaksandra Łukaszenki. Jej wartość to nawet 150 mln dolarów. - Nie jest wykluczone, że wszystko to zostanie zbudowane na koszt państwa białoruskiego, białoruskich podatników - twierdzi Uładzimir Żyhar z organizacji BELPOL.

Krasnaja Polana to największy i najdroższy ośrodek narciarski w Rosji. W 2021 r. Władimir Putin przyjął tam Alaksandra Łukasznkę. Według zagranicznych mediów, cena za metr kwadratowy wynosi tam około 5 tys. dolarów.



W słynnym regionie nieopodal Soczi ogromne wpływy ma rodzina Putina i nie każdy może tu zainwestować w nieruchomość - nawet osoby, który posiadają odpowiednią ilość pieniędzy.

Białoruś. Nowa willa dla Alaksandra Łukaszenki

Wspólne dochodzenie BELPOL (byłych białoruskich mundurowych, którzy przeszli na stronę opozycji) i Biełsatu wykazało, że właśnie w Krasnej Polanie powstaje nowa willa Aleksandra Łukaszenki. Firma Kompleks-Inwest, która zarejestrowana jest w Rosji, miała zakupić w tajemnicy i po zaniżonej cenie 9,7 ha ziemi.



- To będzie nowa rezydencja Łukaszenki. Nie jest wykluczone, że wszystko zostanie zbudowane na koszt państwa białoruskiego, białoruskich podatników, ale z oczywistych powodów żaden Białorusin nie będzie mógł odwiedzić tej rezydencji, ponieważ będzie ona należeć wyłącznie do Łukaszenki - przekonuje przedstawiciel BELPOL Uładzimir Żyhar.

BELPOL pozyskał dokumenty projektowe grupy firm, które realizuje inwestycję. Plan obejmuje 12 obiektów o łącznej powierzchni 7374 metrów kwadratowych.

Wśród pomieszczeń głównego budynku wyszczególniono m.in. salę bankietową, kuchnię do dań na zimno, kuchnię do dań gorących, kino czy pokój dla ochrony.

Na poziomie minus 1 ma się znaleźć m.in. basen, sauna rosyjska i turecka, gabinet masażu, sala fitness, pralnia, serwerownia i specjalnie pomieszczenie na narty.



Poza głównym budynkiem zaprojektowano trzy wille VIP o powierzchni 730 metrów kwadratowych każda. Na planie znajduje się również hotel.

Willa dla Łukaszenki może kosztować 150 mln dolarów

Biełsat dowiedział się także, ile może kosztować rezydencja. Biznesmen Alaksandr Knyrowicz, który wcześniej oszacował koszt posiadłości Krasnosielskoje z dokładnością do jednego miliona, stwierdził, że do tej pory wydano nie mniej niż 17 mln dolarów, ale inwestycja z pewnością pochłonie więcej.

– Byłoby to nawet 50 mln dolarów, gdyby właściciel pałacu zażyczył sobie, by rezydencja była podobna do Pałacu Niepodległości, gdzie wisi np. włoski żyrandol czy też inne nie-białoruskie rzeczy. A właśnie taka "skromna: osoba chce zamieszkać w tym pałacu - powiedział Knyrowicz.



Do tego trzeba doliczyć także cenę działki, czyli co najmniej 100 milionów dolarów. To daje łącznie 150 milionów dolarów.