Dominik Sarzyński z Żołynia na Podkarpaciu od sześciu lat handluje używanymi samochodami. Sprowadza je za pośrednictwem specjalnie do tego stworzonej międzynarodowej platformy handlowej. Dwa ostanie auta miały tak poważne usterki, że konieczna jest wymiana silników. Jej koszt to około 70 procent wartości samochodu. Platforma handlowa umywa ręce. Materiał "Interwencji".

- Jestem normalnie zatrudniony na etacie, pracuję normalnie w firmie produkcyjnej. Dodatkowo dorabiam sobie poprzez handel autami. W 2018 roku podjąłem współpracę z tą firmą. To jest platforma aukcyjna, gdzie można kupić auta z całej Europy: Niemcy, Francja, Holandia – opowiada.

Pan Dominik za pośrednictwem platformy kupił i sprzedał już 49 aut. Kłopoty zaczęły się kilka miesięcy temu, kiedy jeden ze sprowadzonych samochodów zaczął mieć poważne problemy z silnikiem.

- Na aukcji wszystko wyglądało ok. Przeglądałem to dziesiątki razy, bo to było dla mojego znajomego, który już kiedyś kupił ode mnie auto. Jedyna informacja negatywna, która była w tej aukcji, to były niestandardowe dźwięki przy starcie silnika – tłumaczy Dominik Sarzyński.

- Auto przyjechało bez płynu chłodniczego, robiło ciśnienie w układzie chłodniczym. Gdzieś ten płyn uciekał. Wykluczyliśmy wszystko – relacjonuje mechanik, który współpracował z panem Dominikiem.

- Po zamontowaniu zregenerowanej głowicy, zarejestrowaliśmy auto czasowo, żeby przetestować je na drodze. Wtedy się okazało, że na 40 kilometrów ubywa nam 300 ml płynu chłodniczego. Nie było żadnych wycieków, czyli ewidentnie to świadczy o tym, że jest pęknięty blok silnika, co powoduje przedostawanie się płynu chłodniczego do oleju – dodaje pan Dominik.

Reportaż "Interwencji" dostępny jest tutaj

Sprowadził auta z zagranicy. Mają poważne awarie silników

W czasie trwania procedury reklamacyjnej do pana Dominika przywieziono kolejny, uprzednio zamówiony samochód. Auto zamówił jego brat.

- Powiększyła mi się rodzina i potrzebowałem auta, żeby mieć foteliki dla trójki dzieci – mówi Mateusz Sarzyński.

- Na aukcji było opisane, że są wycieki oleju. Może być to jakaś nieszczelność. Szacowałem około 2 tys. zł na naprawę, okazało się, że silnik jest pęknięty na kanale olejowym i została podjęta próba naprawy. Czyli ktoś już o tym wiedział i ukrył ten fakt na aukcji. Nie wspomniał w ogóle o tym – zaznacza Dominik Sarzyński.

ZOBACZ: "Interwencja": Dojazd do domów zamknięty na kłódkę. Siostry nie przejadą

W obydwu przypadkach jedyną, skuteczną metodą naprawy jest zamontowanie nowego silnika. Koszt takiej operacji to około 70 procent wartości całego auta.

Platforma sprzedażowa nie uznaje reklamacji, gdyż twierdzi, że informowała o usterkach:

"Wszyscy nasi partnerzy mogą znaleźć rzetelną i przejrzystą dokumentację stanu samochodów, aby móc dokonywać świadomych decyzji zakupowych.(…) W tym przypadku Klient jest podmiotem profesjonalnym i kupił od nas kilkadziesiąt samochodów na przestrzeni lat.(…) Nasz zespół dołożył wszelkich starań, aby znaleźć rozwiązanie (…) Chcielibyśmy więc wyjaśnić, że w odniesieniu do tych dwóch samochodów nie ma żadnych oczekujących na rozpatrzenie reklamacji od tego Klienta".

ZOBACZ: "Interwencja". Nowy dom może się zawalić? Pan Kamil pokazuje ekspertyzę

- Właśnie to praktykuje teraz firma. Podaje informacje niepełne po to, żeby klient się zdecydował na zakup, no a później go spotyka taka niespodzianka. Moim zdaniem to są wady, o których doskonale wiedzieli. Kontaktowałem się z prawnikiem, który ma licencję na rynek niemiecki i niestety - to jest za drogie w tym momencie dla mnie. 1000 euro na start, nawet za wysłanie pisma, a jeżeli dojdzie do rozprawy, to kolejne 500 - przyznaje Dominik Sarzyński.

Jedyna rekompensata, jaką przyznano panu Dominikowi za oba auta, to w sumie 700 euro. Koszt napraw to około 15 tys. euro. Dla mężczyzny oznacza to konieczność zamknięcia działalności.

- W tym momencie straciłem całe środki na inwestycje. Jestem zmuszony zawiesić działalność. Mam problem z zakupem części, bo moje pieniądze są ulokowane w tych autach - podsumowuje pan Dominik.

WIDEO: Rafał Trzaskowski: PiS jest najsilniejszy w Warszawie Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

red. / Polsatnews.pl