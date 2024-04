Mąż pani Katarzyny ze Starego Sącza potajemnie nagrywał ją w niepożądanych momentach i transmitował to w sieci. Kobieta o niczym nie wiedziała. Nagrania trafiały na portale dla dorosłych. Więcej o 19:30 w programie "Państwo w Państwie" w materiale Leszka Dawidowicza.

33-letnia pani Katarzyna 10 lat temu wyszła za Dawida M. Para ma dwoje dzieci.

W ubiegłym roku kobieta dowiedziała się, że mąż nagrywał ją podczas kąpieli. Nie robił tego tylko na potrzeby domowego archiwum. Udostępniał to w internecie na żywo i bez jej zgody.

Pani Katarzyna twierdzi, że nie wiedziała nic o nagraniach, były one robione potajemnie w taki sposób, aby sytuacja wyglądała jak najbardziej naturalnie. Nabrała podejrzeń, gdy Dawid M. zrobił się bardzo nerwowy i wybuchowy. Początkowo myślała, że ją zdradza. Wówczas zabrała jego laptopa, którego trzymał u matki, gdyż była to jedyna rzecz, do której nie miała dostępu. Na nim znalazła intymne nagrania ze swoim udziałem.

"Państwo w Państwie". Zarzuty dla męża

Po ujawnieniu nagrań Dawid M. wyprowadził się z domu. Pani Katarzyna wniosła sprawę o rozwód, pozbawienie męża praw rodzicielskich nad dziećmi i zgłosiła sprawę na policję. Rozpoczęło się śledztwo, w trakcie którego okazało się, że na urządzeniach Dawida M. nagrań jest więcej. Mężczyzna podczas transmisji na żywo pisał z innymi osobami.

Mężczyzna ma postawione zarzuty o udostępnianie wizerunku swojej żony w niepożądanych momentach bez jej zgody. Grozi mu za to od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia. Przebywa jednak na wolności i co tydzień pojawia się u pani Katarzyny w towarzystwie kuratora podczas kontaktów z dziećmi, choć kobieta wystąpiła o zakaz zbliżania.

