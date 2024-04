W piątek w Przysusze odbyła się konwencja PiS. Po raz ostatni przed wyborami samorządowymi Jarosław Kaczyński spotkał się ze zwolennikami swojej partii.

Konwencja PiS. Jarosław Kaczyński uderza w rząd

Prezes rozpoczął konwencję od zarzucenia KO kłamstw. Stwierdził, że wszystkie oskarżenia rzucane w stronę poprzedniego rządu nie były prawdą.

- Sukces tej koalicji, która powstała przeciwko nam, opiera się właśnie na kłamstwie. Na dwóch wielkich kłamstwach. Pierwsze dotyczy nas. Tego, jacy jesteśmy i tego, co robiliśmy, kiedy byliśmy przy władzy. Drugie kłamstwo odnosi się tego wszystkiego, co zapowiadali w ostatniej kampanii wyborczej - powiedział Jarosław Kaczyński.



Oprócz kłamstw Jarosław Kaczyński zarzucił obecnej władzy brak szacunku do prawa i konstytucji. Stwierdził, że obecnie burzony jest porządek, a politycy po swojemu interpretują przepisy.

- Konstytucja jest deptana, ustawy są deptane, stwarza się zupełnie nowe sytuacje, w których minister może przy pomocy aktów niskiego rzędu, aktów wykonawczych, zmieniać ustawy, zmienia się ustawy także przy pomocy uchwał - powiedział Jarosław Kaczyński w Przysusze.

Prezes PiS zwrócił się także do zebranych w sprawie nadchodzących wyborów. Powiedział że niezmiernie ważne jest, aby każdy podjął "rozsądne decyzje".



- Niezmiernie ważną sprawą jest to, by ci, którzy pójdą do wyborów, a więc nasi rodacy, nasi obywatele, podejmowali decyzje rozsądne- powiedział.

Na koniec Jarosław Kaczyński powiedział, że jest pewien zwycięstwa PiS. Przekonywał, że przez cały okres rządów jego partii wszyscy starali się o dobro dla Polaków. Dodał, że taki jest cel polityki obecnej opozycji.



- Proszę państwa, zwyciężymy. I to powinien być przekaz tego spotkania. Musimy pokazać Polakom determinację, energię i wiarę w to, że to, co wydarzyło się przed kilkoma miesiącami może być incydentem, że to można zmienić - podkreślał na koniec swojego wystąpienia prezes PiS.