Mieszkańcy Krakowa w nadchodzących wyborach samorządowych będą mieli do wyboru siedmiu kandydatów na stanowisko prezydenta miasta. Jednak na kartach do głosowania będzie aż dziewięć nazwisk. Skąd rozbieżność? Otóż zaledwie kilka dni przed wyborami dwie osoby wycofały się z walki o stanowisko. Co ciekawe, obaj panowie udzielili swojego poparcia innym kandydatom.