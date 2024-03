Pogoda na 25 marca. Zimny poranek z zachmurzeniem, rozpogodzeniami i opadami

Dzisiejszy poranek będzie jeszcze chłodny. Słupki rtęci w całej Polsce pokażą od 2 do maksymalnie 4 stopni na plusie. Praktycznie w całym paśmie Karpat możliwe niewielkie przymrozki - w Tatrach nawet do dwóch kresek poniżej zera. Podobnych wartości mogą spodziewać się mieszkańcy Bieszczad.

Od samego rana nad nasze dzielnice północne "zanurkuje" niż znad Meklemburgii i Dani. W parze z nim nad Polską zameldują się chmury piętra niskiego i średniego. Opady deszczu mogą szczególnie dać się we znaki na Pomorzu, w Wielkopolsce oraz w północnej części Dolnego Śląska.



W Beskidach i w masywie Śnieżki możliwe znaczące opady śniegu. Szanse na rozpogodzenia rysują się tylko na wschodzie ze szczególnym wskazaniem na ziemię lubelską i Podkarpacie.

Chłód, deszcz i… deszcz ze śniegiem na południowym wschodzie

Nie będzie to zbyt ciepły dzień. W szczycie słupki rtęci w niemal całej Polsce będą pokazywać od 5 do 7 stopni. Odrobinę chłodniej, ze wskazaniami zbliżonymi do +3 kresek na ziemi łódzkiej. W Karkonoszach i Tatrach okolice zera. Istnieją więc pewne (choć nieduże) szanse na to, że pokrywa śnieżna utrzyma się tam przez kilkanaście godzin.

Lokalne opady będą przeplatały się z licznymi momentami, gdy na niebie królować będzie słońce. W niemal całej Polsce popada deszcz, jednak są spore szanse na to, że w Małopolsce, na Kielecczyźnie oraz na Podkarpaciu poprószy też śnieg. Raczej nie zanosi się na burze, jednak warto ubrać się ciepło - silniejsze podmuchy wiatru sprawą, że realna termika może być jeszcze niższa niż ta, jaką podpowiadać będą termometry.

Wieczór i noc zimne, ale pogodne

Wszystkie znaki w pogodzie wskazują na to, że opady ustaną krótko po zachodzie słońca. Najszybciej rozpogodzi się na ziemi lubuskiej, Pomorzu Zachodnim i Dolnym Śląsku. Późnym wieczorem ładne, rozgwieżdżone niebo będzie można podziwiać z niemal dowolnego miejsca w kraju. Chmury piętra średniego i wysokiego najdłużej utrzymają się nad regionami znajdującymi się na prawym brzegu rzeki Wisły.

Temperatury dość wyrównane, zbliżone do 1-3 stopni Celsjusza w całej Polsce. Co warto odnotować, w całym paśmie Sudetów i Karpat bardzo prawdopodobne są niewielkie przymrozki. Warto o tym pamiętać zwłaszcza na szosach i odpowiednio dopasować prędkość do warunków panujących na zewnątrz.

kg / polsatnews.pl