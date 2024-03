Zmiany w kodeksie karnym. Wiceminister wskazał termin

- Projekt już jest przygotowany i znajduje się w procesie konsultacyjnym rządowym. Jest również na etapie uzgodnień międzyresortowych z zakończonym procesem z naszej strony - przekazał wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Mycha o pracach nad zmianami kodeksu karnego, dotyczących mowy nienawiści i przestępstw z nienawiści m.in. wobec osób LGBT.

Parlamentarzysta Koalicji Obywatelskiej wskazał, że ustawa będzie najprawdopodobniej procedowana jeszcze przez parę tygodni, a następnie przedstawiona w parlamencie. - Najprawdopodobniej będą to dwa lub trzy tygodnie. Nie wiadomo, jaki będzie zakres uwag. Jeśli będzie bez nich, to pójdzie szybciej. Zależy nam, aby to było załatwione jak najszybciej - wskazał Myrcha.

Zmiany w kodeksie karnym. Znamy termin

Poszerzenie katalogu przesłanek, które będą traktowane jako dyskryminacyjne w kontekście pogardliwych wypowiedzi lub czynów ma zostać przedstawione jako projekt rządowy i dotyczyć przede wszystkim osób LGBT+.

ZOBACZ: Szczegóły ustawy o związkach partnerskich. Katarzyna Kotula: Liczę na poparcie Konfederacji

Minister ds. równości podczas jednego z wywiadów z dziennikarzem polsatnews.pl wskazała, w umowie koalicyjnej nowego rządu znalazło się wpisanie do kodeksu karnego mowy nienawiści ze względu na orientację seksualną. - Jestem po rozmowie z wiceministrem sprawiedliwości Krzysztofem Śmiszkiem i chciałabym, aby uchwalić zakaz mowy nienawiści zanim do prac rządowych wpłynie ustawa o związkach partnerskich. Chcemy zagwarantować strefę bezpieczeństwa, jeśli chodzi o język i to co się będzie działo w mediach i w internecie - skwitowała członkini Rady Ministrów.

Poseł Lewicy Tomasz Trela poinformował w czwartkowym programie "Graffiti" w Polsat News o rozmowach z minister Katarzyną Kotulą dotyczących ustawy ws. związków partnerskich. - Projekt jest po wielu konsultacjach, teraz trwają rozmowy między klubami. Jeśli zakończą się pomyślnie, to projekt w kwietniu będzie w parlamencie - zadeklarował Trela.